Evenementenbureau roept politiehulp in na beschuldiging van discriminatie

Gent - Een 21-jarige vrouw met Marokkaanse roots heeft een Gents bedrijf op sociale media van discriminatie beschuldigd. Bij een aanvraag voor een stage onder haar eigen naam mocht ze niet op gesprek komen, terwijl dat wel lukte onder de naam ‘Jolien’. Volgens het Gentse bedrijf is er van discriminatie geen sprake. “Het is waanzin hoe we nu aan de schandpaal worden genageld. We hebben zelfs de politie om hulp gevraagd.”

Fauzia is er heilig van overtuigd: er is haar een fundamenteel onrecht aangedaan. De jonge vrouw uit Gent contacteerde het evenementenbureau Fast Forward Events omdat ze er graag een stage wilde volgen. Ze deed naar eigen zeggen haar uiterste best om een zo professioneel mogelijke mail op te stellen.

“Daarop kreeg ik een mail terug met enkele vragen”, zegt ze. “Welke richting volg je? Op welke school? Hoe lang wil je stage volgen? Ik antwoordde op alles wat me werd gevraagd, maar kreeg een droge mail terug dat ze niet aan korte stages doen. Mijn stage zou nochtans voor 300 uur zijn, dus meer dan 30 dagen.”

Fauzia vermoedde dat ze geweigerd werd omwille van haar naam en stuurde meteen een nieuwe mail onder de fictieve naam ‘Jolien Messiaens’. Dezelfde persoon die haar de eerste keer weigerde, stuurde de mail nu door naar een secretaresse. Die nodigde Jolien wél uit voor een gesprek. “Voor mij is het duidelijk dat er discriminatie in het spel is”, zegt Fauzia.

Fauzia zette screenshots van het mailverkeer op haar Instagram-pagina. Invloedrijke figuren als CD&V-politicus Youssef Kobo en Let’s Go Urban-bezielster Sihame El Kaouakibi pikten het bericht op en deelden het op hun Twitter en Facebook. Het gevolg? Fast Forward Events kreeg een karrenvracht haatreacties over zich heen op sociale media.

Schandpaal

“We worden publiekelijk aan de schandpaal genageld”, zegt zaakvoerder Pascal Cauwelier. “Het is onwaarschijnlijk wat nu allemaal op ons afkomt. In die mate dat we ons niet meer veilig voelen. Ons bedrijf ligt in de Brugse Poort, een multiculturele wijk in Gent. We hebben de politie om hulp gevraagd uit vrees dat ze onze gevel bekladden of zo. We worden gebeld door advocaten die dreigen met een proces. Ongezien.”

Volgens Pascal en medezaakvoerder Mathias Kerckhof is absoluut geen sprake van racisme of discriminatie. “Het gaat om een momentopname, een samenloop van omstandigheden”, zegt die laatste. “Bij die eerste mail heb ik persoonlijk enkele vragen gesteld en daaruit bleek dat ze geen officiële opleiding volgde op een hogeschool (ze volgt een opleiding via het niet-erkende Centrum voor Afstandsonderwijs, nvdr.). Ze kon ook enkel een korte stage volgen. De aanvraag voldeed dus niet aan de voorwaarden. Bij de tweede mail had ik zelf geen tijd om te antwoorden en heb ik die doorgestuurd naar onze secretaresse. Zij stelde wel voor om op gesprek te komen.”

Klacht

Het bedrijf benadrukt dat zij al tientallen stagiairs met buitenlandse roots hebben gehad en dat ze ook evenementen organiseren voor mensen van allerlei pluimage. “Dit is compleet van de pot gerukt”, zegt Pascal. “We hopen op een gesprek met het meisje zodat we dit kunnen uitklaren.” Gebeurt dat niet, dan overweegt het bedrijf een klacht neer te leggen.

Bij Gelijkekansencentrum Unia is ondertussen sowieso een dossier geopend. Zowel Fauzia als Fast Forward Events namen contact op. “Het is alleszins niet de eerste keer dat iemand zelf een praktijktest uitvoert bij vermoedens van discriminatie”, zegt de woordvoerder. “Of er hier ook sprake is van discriminatie zullen we nu onderzoeken.”

Fauzia is alleszins strijdvaardig. “Wat geeft hen het recht om mijn kansen op een mooie toekomst te ontnemen?”, zegt ze. “Ik ben perfect geïntegreerd, en toch gebeurt dit. Als het moet, dan ga ik door tot het einde.”