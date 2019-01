Een op zes voertuigen van federale politie is te vervuilend maar mag toch in Brussel of Antwerpen rijden

Lage Emissiezone (LEZ) of niet: in Brussel en Antwerpen rijden honderden voertuigen van de federale politie rond die daar eigenlijk niet meer zouden mogen rijden. Omdat ze te vervuilend zijn. Maar om te ontsnappen aan de boetes die gewone chauffeurs wel krijgen, zijn ze op een ‘witte lijst’ geplaatst.

In Brussel gaat het om 550 voertuigen, in Antwerpen 250. Zij zouden normaal gezien een boete van 150 euro (Antwerpen) of 350 euro (Brussel) moeten krijgen telkens wanneer ze zich in de LEZ-zone bevinden. Want het gaat om oude diesels die milieuvervuilend zijn. Patrouillewagens, anonieme voertuigen maar evengoed overvalswagens of waterkanonnen of vrachtwagens om paarden te vervoeren.

De politie zegt dat ze in de toekomst resoluut voor de aankoop van schonere voertuigen zal kiezen. Maar ondertussen blijven de vervuilende diesels rondrijden. “Omdat die voertuigen nodig zijn voor de goede werking van de diensten, maar er wordt zeer weinig gebruik van gemaakt. Momenteel wordt de planning voor de vervanging van de voertuigen opgesteld. Maar er werd nog geen budget uitgetrokken voor de aankoop van schonere voertuigen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in de kamercommissie Binnenlandse Zaken.

De federale politie is overigens niet de enige overheidsdienst die met vervuilende wagens in de LEZ mag rijden. Ook onder meer nutsbedrijven die werken moeten uitvoeren, prioritaire voertuigen zoals brandweer- en ziekenwagens en vuilniswagens.