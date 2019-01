Haar grootouders ontsnapten nipt aan oplichting, nu doet Rien een oproep: “Waarschuw je familie”

Het was een vrijdag als alle andere bij de grootouders van journaliste Rien De Mey, tot haar grootmoeder plots telefoon kreeg: “Mevrouw, we kunnen zien dat u op dit moment gehackt wordt.” Een telefoontje dat de vrouw zelf na een eerste stressreactie wel herkende als frauduleus, maar toen was het kwaad mogelijk al geschied en was het virus dat de oplichters wilden installeren misschien al aanwezig op haar computer. Daarom doet Rien nu een oproep: “Bel even met je grootouders. Zeg dat ze nooit zulke telefoontjes moeten gehoorzamen.”

Rien was er zelf het hart van in toen ze hoorde wat er gebeurd was. Niet alleen omdat haar grootouders ei zo na ontsnapt waren aan oplichting, maar ook omdat haar grootmoeder niet de misdadigers, maar zichzelf de schuld gaf van het voorval. “Het is niet dat er iemand met een pistool tegen je slaap staat en zegt: je geld of je leven. Neen. Dit is het soort scenario waarbij je jezelf misschien achteraf ook nog eens voor het hoofd slaat, omdat je er te goeder trouw in meeging. Omdat je zélf dat programma hebt geïnstalleerd. Dan vraag je je misschien je hele leven af ‘Waarom had ik dit niet in de gaten?’, ‘Hoe komt het dat ik me zo heb laten bespelen?’. Dus bovenop een financiële klap, moet je ook dat nog verwerken. Dat maakt het extra tragisch.”

Hoe gingen de oplichters dan juist te werk? Allereerst introduceerden ze zich als medewerkers van Microsoft die konden zien dat de vrouw op dat moment gehackt werd. “Om die hacking te stoppen, zou ze een programma moeten installeren. Ik kan alleen maar aannemen dat het dan om spyware ging. Daarvoor moest mijn grootmoeder verschillende websites bezoeken, maar de installatie van dat programma vlotte niet echt. Nadat ze al drie medewerkers aan de lijn gehad had, gaven die het op met de woorden: Mevrouw, we merken dat u moe wordt en zien dat uw computer moe wordt. We bellen u binnen een halfuurtje terug.”

Niet de enige slachtoffers die dag

Zonder de invloed van de opdringerige ‘medewerkers van Microsoft’ kwam het besef al snel: dit was misschien wel een poging tot oplichting. Op dat moment belde de vrouw Rien, die op haar beurt in actie schoot. “Ik ben meteen beginnen zoeken op het internet, maar ik kon niet meteen vinden waar je met zo’n probleem terecht kan. Mijn grootmoeder heeft dan maar de pc uitgetrokken en ik heb de lokale politie verwittigd. Die gaf meteen het advies om voor de zekerheid toch de rekeningen maar te laten blokkeren bij de bank.”

Toen de crisis in het grootouderlijk huis stilaan afgewend leek, belde Rien meteen ook haar beste vriendinnen op met het verhaal en de vraag om toch ook hun grootouders maar even op te bellen. Je weet maar nooit. Niet veel later kwam er al een telefoontje terug: ook de grootouders van een van de vriendinnen had een dergelijk telefoontje gekregen, al had de grootvader in kwestie de frauduleuze telefoniste de huid vol gescholden en kon er daar geen kwaad aangericht worden.

Bij wie kan je terecht als je snel hulp nodig hebt?

De politie is uw vriend, ook in dit soort gevallen. Wanneer je het gevoel hebt opgelicht te worden, zelfs al ben je misschien nog geen slachtoffer maar wil je wel bijstand, kan je volgens Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, steeds bij de politie terecht.

Wat te doen als je in de val bent getrapt?

De installatie van het spyware-programma is bij de grootmoeder van Rien dan wel waarschijnlijk niet gelukt, voor de zekerheid is haar computer toch volledig geformatteerd. Teruggebracht naar de fabrieksinstellingen zeg maar.

Ze belden ook meteen Card Stop (via het nummer 070 344 344) om de rekeningen te blokkeren. Je contacteert best ook meteen je bank, want het duurt altijd even voor een transactie wordt uitgevoerd. Als je er snel bij bent, kan de bank de transactie tegenhouden en ben je je geld toch niet kwijt.

Herinner je je de link nog waar de oplichters je heen lieten surfen of heb je hun mail nog? Stuur die dan door naar verdacht@safeonweb.be. Zo komt die bij de cybercrime unit van de politie terecht die de link kan blokkeren zodat er geen toekomstige slachtoffers meer vallen. Zet meteen ook phishing@(naam van je bank).be in CC, zo weet je bank er ook van.

Tenslotte: ook al ben je geen slachtoffer geworden: breng de politie op de hoogte van de oplichting. Misschien is het wel een groter fenomeen, maar als zij dat niet weten, kunnen ze er ook niet gepast op reageren.

Je kan ook altijd voor eerste hulp terecht op de website SafeonWeb.be.