Voormalig Optima Bank-topman Jeroen Piqueur wil einde aan hem opgelegde voorwaarden

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur, die in het onderzoek naar het faillissement van de Optima Bank al een jaar vrij is onder voorwaarden, wil dat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die voorwaarden opheft. De KI legde hem onder meer een contactverbod op met andere betrokkenen in de zaak, een verbod om met de media te spreken en een verbod om nieuwe functies op te nemen in vennootschappen.

Jeroen Piqueur en zijn zoon Ruben en dochter Rebecca werden in december 2017 door de onderzoeksrechter in Gent aangehouden. Jeroen Piqueur werd in verdenking gesteld voor misbruik van vennootschapsgoederen, witwasmisdrijven, bedrieglijk onvermogen en inbreuken op de bankwetgeving.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besliste eind december 2017 om hem vrij te laten onder voorwaarden in afwachting van een proces, maar het onderzoek sleept nog altijd aan. Het gerechtelijk onderzoek startte nadat de Nationale Bank in juni 2016 aanwijzingen van strafrechtelijke inbreuken overmaakte aan het parket van Oost-Vlaanderen.

De KI legde Piqueur naast de klassieke voorwaarden van een vast verblijf en beschikbaar zijn voor de gerechtelijke diensten, ook een contactverbod op met andere betrokkenen in de zaak, uitgezonderd zijn familieleden. Piqueur en zijn zoon kregen ook het verbod om nieuwe functies op te nemen in vennootschappen. Ze kregen ook een verbod om contact te houden met pers en media en mogen niet naar het buitenland zonder toestemming van de onderzoeksrechter.