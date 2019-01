Kamer vat bespreking jobsdeal nog niet aan, mobiliteitsbudget raakt wellicht wel gestemd

De Kamer heeft de bespreking van de jobsdeal nog niet aangevat. De jobsdeal is een pakket maatregelen om meer mensen aan de slag te helpen. Het fiscale luik ervan stond dinsdag op de agenda van de Kamercommissie Financiën. Omdat er geen overeenstemming was over de tekst waarop de commissie zou gaan werken, is de behandeling ervan uitgesteld. De commissie keurt woensdag normaal gezien wel het mobiliteitsbudget goed.

Het wetsontwerp met de fiscale maatregelen uit de jobsdeal is uitgewerkt door de Zweedse regering, met N-VA erbij. De finale tekst is door de minderheidsregering - zonder N-VA - in de Kamer ingediend op 20 december, twee dagen nadat premier Charles Michel zijn ontslag indiende en een dag voordat de koning het ontslag aanvaardde.

N-VA en Open Vld hebben wetsvoorstellen ingediend over de jobsdeal, met dezelfde onderdelen: een fiscale vrijstelling voor gewestelijke opleidingspremies, het optrekken van fiscaal gunstige overuren en de starterslonen voor jongeren. De voorstellen bevatten ook een oplossing voor de zogeheten pensioenval.

In de commissie rees de vraag op welke tekst gewerkt zou worden. N-VA, PS en sp.a vinden niet dat er op teksten gewerkt kan worden die de regering in lopende zaken heeft ingediend. Bovendien, zei N-VA-Kamerlid Jan Spooren, moeten bepaalde aspecten van de jobsdeal in de commissie Sociale Zaken worden behandeld.

De behandeling is in elk geval uitgesteld. Woensdag komt de Conferentie van Voorzitters, het orgaan dat de werkzaamheden van de Kamer regelt, bijeen.

De Kamercommissie besprak dinsdag wel een aantal wetsontwerpen die voor de val van de regering werden ingediend. Het ging om een ontwerp met extra maatregelen tegen fiscale fraude en om het ontwerp rond het mobiliteitsbudget. Beide teksten, die de steun krijgen van de vroegere Zweedse coalitiepartners, worden wellicht woensdagvoormiddag goedgekeurd.