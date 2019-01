Redactie ‘Terzake’ excuseert zich nadat logo microfoon VTM NIEUWS gewist was

Het Canvas-duidingsprogramma ‘Terzake’ heeft zich tegenover de collega’s van VTM NIEUWS verontschuldigd. In de uitzending van ‘Terzake’ van maandag was een beeld te zien vanop de persconferentie van de N-VA waarin het logo op de microfoon van VTM was gewist. “Dat is gebeurd op eigen initiatief van een grafische medewerker en is zeker geen bewuste keuze of strategie van het VRT-programma”, meldt de persdienst van de openbare omroep.

Volgens de VRT gaat het over de foto achter het anker, niet over de reportage. De hoofdredactie en de redactie van ‘Terzake’ tillen hier naar eigen zeggen zwaar aan. “Intern zal samen met de deontologische adviesraad bekeken worden welke maatregelen we moeten nemen”, luidt het. VRT NWS heeft hierover rechtstreeks aan VTM NIEUWS excuses aangeboden.

In een telefonische reactie zegt Nicholas Lataire, hoofdredacteur van VTM NIEUWS, dat hij de excuses van de VRT apprecieert. “We willen er niet te zwaar aan tillen, want er zijn belangrijkere zaken in de wereld”, aldus Lataire.