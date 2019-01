Naakt beeld wordt geregeld omgedraaid, maar kunstenaar kan ermee lachen

Aarschot - Wie recent door de Gasthuisstraat in Aarschot kwam, merkte beslist op dat het bekende beeld van kunstenaar Wilfried De Cock weer eens met zijn voorkant naar de Gasthuiskapel stond gedraaid. Het werk van een moraalridder, of eerder van een grapjas?

Op de sociale media vroegen mensen zich af of het beeld gedraaid was door iemand die een zware zonde zag in een blote vent voor de kapel. Toegegeven, dat is ooit al wel gebeurd. Maar deze keer en ook heel wat keren daarvoor, waren het flauwe plezanten die uit een naburig café kwamen.

Wilfried De Cock, De maker van het beeld, die volgens ingewijden het beeld naar zichzelf ontwierp, vindt het zelf best grappig: “Zoiets moet je toch van een positieve kant zien. Het beeld kan al eens de Gasthuisstraat in de gaten houden en dan eens binnenkijken in de kapel. Of het kan ook al eens lijken dat het beeld ‘zijn gat keert’ als Aarschot eens wat van de mindere kant laat zien. Het is leuk dat het al eens beweegt, het heeft dan dat extraatje.”

Dat het beeld regelmatig wordt gedraaid, is mogelijk doordat er wieltjes onder de sokkel zitten. Velen dachten vroeger dat er krachtpatserij aan te pas kwam, maar niet dus. “Er werden wieltjes onder de sokkel voorzien om bij speciale gelegenheden het beeld in de kapel of op een andere plaats op de culturele site te duwen. “Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het beeld hier zo lang kon blijven staan. Maar blijkbaar heeft de blote man veel fans”, zegt Wilfried.