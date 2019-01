Man krijgt 25 jaar cel voor moord op minnaar echtgenote en maakt het bont in de rechtbank: “Ik ben onschuldig, vuile pedofiel”

Gent / Sint-Niklaas - Een Turkse man (37) uit Sint-Niklaas is in beroep bestraft met 25 jaar cel voor de eremoord op de minnaar van zijn vrouw, een Gentse Turk van 23. Nog voor zijn straf werd uitgesproken, verweet hij de voorzitter al voor ‘vuile pedofiel’. In eerste aanleg kreeg de man dertig jaar cel.

Tevfik S. (37) uit Sint-Niklaas werd in eerste aanleg veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van dertig jaar voor de moord op Özan Karagoz in september 2014. Zijn lichaam werd in Nederland gevonden in het kanaal Gent-Terneuzen. De autopsie wees uit dat hij vier dagen eerder gewurgd was. Onderzoek leidde de politie naar de Turk Tevfik S.. Hij pleegde de eremoord omdat zijn vrouw, Cidem S, zeventien dagen een affaire had met het slachtoffer. In de weken tussen de ontdekking van de ontrouw en de moord beraamde Tevfik S. een minutieus plan. De voorbereiding bestond onder meer uit achtervolgingen, intimidaties, het maken van een plattegrond van de woning van het slachtoffer en de diefstal van zijn gsm. Op 14 september lokte hij de man naar zijn wagen met de smoes dat hij zijn gsm ging terugkrijgen. Daar werd hij gewurgd en later in het kanaal gedumpt.

Wraak

Zijn motief was volgens Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de nabestaanden, duidelijk: eerwraak. “Het was hem om de eer te doen. Hij vroeg het slachtoffer zelfs om de jas aan te doen die hij van zijn vrouw had gekregen. Zijn weerwraak moest compleet zijn!” Mogelijk zat ook zijn echtgenote Sidem S. in de wagen, maar dat acht het hof niet bewezen. Net als in eerste aanleg werd Cidem vrijgesproken.

Tevfik S. werd in eerste aanleg veroordeeld tot 30 jaar, maar hield altijd zijn onschuld staande. Al hield hij ook in beroep niet echt proper in de rechtzaal. Tijdens de behandeling van de zaak verweet hij al de Belgische politie achterlijk te zijn. Toen hij bij de uitspraak in beroep besefte dat hij opnieuw veroordeeld ging worden, ging hij opnieuw tekeer. “Ik ben en blijf onschuldig, vuile pedofielen. Jullie Belgen zijn de moordenaars van 10 miljoen Congolezen”, riep hij, waarna hij terug naar de gevangenis werd gebracht zonder zijn straf te aanhoren. Frank Scheerlinck reageert als advocaat van Cidem S. tevreden. “Een terechte vrijspraak!” Maar ook Kristiaan Vandenbussche is blij met de einduitspraak: “Ondanks de beklaagde tot het laatste moment bleef ontkennen, werd het bewijs geleverd dat hij zijn liefdesrivaal heeft vermoord. Gerechtigheid is dus geschied. Het hof geeft ook een krachtig signaal dat wie in België komt wonen, zich mede moet schikken naar de westerse normen en waarden. Het hof zegt dat de eerwraak behoort tot een primitief denken. Het stond hem volkomen vrij om niet te emigreren indien hij het westers waardestelsel niet aanvaardde.”