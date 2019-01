Jonge inbrekers gaan op zoek naar wapens in leegstaande woning van pas begraven Norbert (76)

Robert Vangroenweghe was goed bekend in de straat, hij zat vaak in zijn voordeur naar het verkeer te kijken. Foto: Google Maps

Ingelmunster - Amper twee dagen nadat Norbert Vangroenweghe (76) uit de Izegemstraat was begraven, braken twee jonge dieven binnen in zijn huis. De tieners waren op zoek naar wapens en kogels, maar werden betrapt door een buurman. De politie kon hen oppakken.

Norbert Vangroenweghe (76) werd op zaterdag 5 januari levenloos aangetroffen in zijn woning in de Izegemstraat, vlak bij het station in Ingelmunster. De bejaarde man, die alleen woonde, stierf op natuurlijke wijze. Hij was een bekend gezicht in de straat, want hij zat altijd op een stoeltje in zijn deuropening.

In de aula van uitvaartcentrum Snoeck in Izegem werd vrijdag afscheid genomen van de Ingelmunsternaar. Hij werd daarna begraven op het kerkhof van Ardooie.

Maar veel rust werd hem niet gegund, want twee dagen later zagen twee jonge inbrekers al hun kans schoon om binnen te dringen in zijn woning. Het jonge duo sloeg zondagnacht toe, maar werd opgemerkt door een buurtbewoner. Die alarmeerde de politie, die meteen ter plaatse kwam. De agenten konden de twee jongemannen onmiddellijk in de boeien slaan.

“Het gaat om een 18-jarige en een minderjarige uit de streek”, bevestigt procureur Tom Janssens van het parket van Kortrijk. “De meerderjarige werd niet aangehouden, maar zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter. De minderjarige werd ter beschikking gesteld van de jeugdrechter.”

Hagelpatronen

De 18-jarige G.V. uit Ingelmunster en zijn 16-jarige kompaan drongen het huis binnen door een raam aan de achterkant open te breken. De jongens zijn verzamelaars van wapens en kogels en wisten dat Norbert een en ander liggen had in zijn huis. Toen de politie hen betrapte, was hun rugzak gevuld met twee geweerkolven en hagelpatronen. “Dat was het enige dat hen interesseerde en dat ze hadden meegenomen”, zegt de procureur. “Ze wisten dat de bewoner overleden was en dat zijn huis onbewoond was.”

G.V. liet eerder al op een forum van magneetvissers zijn liefde voor wapens en kogels blijken. Bij een artikel over opvallende en waardevolle vondsten reageerde hij dat hij “al heel wat wapens en kogels had gevonden”. Magneetvissers gaan met een krachtige magneet op zoek naar metalen voorwerpen in het water. De jongeman kwam ook al in het nieuws toen hij drie jaar geleden samen met een politieman een dronken man uit De Mandel redde.