Voormalige lid Colruytbende slaat neus af van slachtoffer bij vechtpartij: vijf jaar cel extra

Zelzate - De 29-jarige Sonny Slock is in beroep bestraft met vijf jaar cel. Op 1 januari vorig jaar sloeg hij, bij een vechtpartij, de neus af van het slachtoffer. In eerste aanleg kreeg hij nog 30 maanden. “Maar ons geduld is op”, zegt het hof.

Het slachtoffer raakte op 1 januari 2018 op de weg naar huis in discussie met enkele jongeren over een fiets. Er werd wat geduwd en getrokken, en uiteindelijk vielen er klappen.

Slock moeide zich en ging het slachtoffer zelf te lijf. De jongeman kreeg een kasseisteen van zes kilogram tegen zijn hoofd en ging opnieuw tegen de grond. Sonny Slock, die niets met de ruzie te maken had, wilde naar eigen zeggen “de vechtende jongeren uit elkaar halen”.

Maar uiteindelijk ging hij over tot het slaan van het al hevig bloedende slachtoffer. Hij verloor zo het puntje van zijn neus. Het slachtoffer verloor ook voor een groot deel zijn reukzin en heeft een litteken van negen centimeter in het aangezicht.

“Hij moest maar niet zitten bloeden”, verklaarde Slock straalbezopen aan de politie. Slock, ex-lid van de beruchte Colruytbende uit Zelzate, was net met penitentiair verlof en een van zijn voorwaarden was dat hij geen alcohol mocht drinken. In eerste aanleg kreeg hij dertig maanden cel voor deze feiten, maar hij vroeg in beroep een straf met uitstel. Maar daar had het hof geen oren naar.

Negen veroordelingen

“Van de negen veroordelingen op je strafblad waren er zeven geweldsdelicten”, schreef het hof in zijn arrest. “Bij voorgaande werden al alle kansen gegeven zoals werkstraffen en straffen met uitstel en die kansen werden niet benut.”

Het hof benadrukte ook nog eens dat het slachtoffer al bloedend op de grond lag en dat Slock niks met de vechtpartij te maken had. “U werd niet uitgelokt of aangevallen, toch pleegde u de feiten met extreem zwaar geweld”, aldus het hof dat Slock in zijn arrest als ‘sociaal gevaarlijk’ bestempelde en daarom de straf fors verhoogde.

Van de vijf jaar is er wel een jaar met uitstel, maar onder strenge voorwaarden onder toezicht van de strafuitvoeringsrechtbank. “Ons geduld is op”, besloot het hof.