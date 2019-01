Uitbater vindt geen personeel en dus moet je voortaan je hamburger zelf aan de toog moet halen

Omdat hij geen personeel vindt gooit Andy Verdonck, zaakvoerder van hamburgerrestaurant Seppes Burger in de Ooststraat in Roeselare, het concept van de zaak om. Voortaan moet je de hamburgers afhalen aan de toog. Ze worden wel goedkoper en het restaurant heet voortaan Seppes Boutique.

In 2016 opende Andy Verdonck, voormalig chef in het Roeselaarse restaurant Bistro Novo, de deuren van Seppes Burger, een hamburgerrestaurant in de Ooststraat. Zijn zaak kreeg inmiddels al vanuit verschillende ...