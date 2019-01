Schilderijdief droeg kunstwerk gewoon op zijn hoofd kerk buiten: politie op zoek naar getuigen

Zele - De politie van Berlare-Zele krijgt stilaan meer zicht op de details van de diefstal van het schilderij uit de kerk van Zele. Uit camerabeelden bleek dat een persoon het werk de kerk uitdroeg. Hij droeg het werk op zijn hoofd. Drie voertuigen zijn hem gepasseerd. De politie is nu naar hen op zoek.

De recherche van de lokale politie van Berlare-Zele vroeg camerabeelden op bij handelszaken in de buurt van de Sint-Ludgeruskerk. Daar werd vrijdag rond 5 uur 's morgens het werk Heilige Familie dat mogelijk gemaakt is door Michelangelo gestolen. De politie laat weten dat er op camerabeelden te zien is dat een man om 5.09 uur de kerk buiten komt met het schilderij op zijn schouders. Hij stapt ermee naar de De Deckerstraat.

De speurders hebben ook gezien dat er drie voertuigen de man zijn gepasseerd. De drie bestuurders worden gevraagd zich te melden via het gratis nummer 0800-30.300. Mogelijk komt er na hun getuigenis een doorbraak in de zaak.

Met drieën verplaatst

Even werd gedacht dat er meerdere personen betrokken zouden zijn bij de diefstal. “Het stond op een schildersezel vooraan in de kerk”, zegt pastoor Jan Van Raemdonck. “Het schilderij weegt zeker 100 kilogram. En wij hebben het met drie moeten tillen om het te verplaatsen. Ik ben bezig aan een boek over het werk dat eigenlijk De Madonna El Silencio zou heten en lijkt op een tekening uit de collectie Portland van de Duke op Portland in Engeland. Een leerling van Michelangelo maakte er een zevental kopieën van.”

Een Italiaans expert haalt ondertussen in verschillende media aan dat Heilige Familie onmogelijk door Michelangelo kan zijn geschilderd. Het schilderij is ondertussen ook internationaal geseind.