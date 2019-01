‘Politieachtervolging’ zorgt voor speculatie op Facebook. Politie zegt wat echt aan de hand was

Eeklo - In een lokale Facebookgroep werd dinsdag gewag gemaakt van een politieachtervolging en een camionette die gestopt werd door de politie. Een verhaal waar niets van aan is, zegt de politie.

Iemand deelde mee hoe hij maandagnacht, omstreeks 1.30 uur, had gezien dat drie politievoertuigen een bestelwagen hadden klemgereden op de rotonde vlakbij het PTI.

“De politie zette de afslagen naar de Zandvleuge, Peperstraat en Vrombautstraat af. De deuren zwaaiden open en de agenten hielden de bestelwagen onder schot, waarna een inzittende op de loop ging. De afloop ken ik niet, want ik maakte me vlug uit de voeten toen ik dat allemaal zag.”

Windmolen

Het bericht werd duchtig becommentarieerd door heel wat volgers en ook verschillende scenario's werden geopperd over wat er gebeurd zou kunnen zijn.

Volgens commissaris Marino Longeville van de politiezone Meetjesland Centrum was er echter helemaal niets verdachts aan de hand.

“Ik weet niet waar die persoon dat ‘nieuws’ vandaan haalt. De enige correcte informatie in dat bericht is het tijdstip. Ik was zelf aanwezig op het rond punt omdat de politie daar instond voor de begeleiding van uitzonderlijk vervoer.”

“Dat is geen evidente karwei die nogal wat tijd in beslag neemt en waarbij af en toe inderdaad mensen moeten in- en uitstappen. Het ging om een windmolen die onderweg was naar het nieuwe windmolenpark. Meer was er echt niets meer aan de hand”, besluit Longeville.