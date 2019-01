Vorige week nog dé sensatie, deze week kreeg hij een merkwaardige rode kaart: "Nog nooit zo'n beslissing gezien"

Ki-Jana Hoever maakte op 7 januari zijn debuut in het eerste team van Liverpool. De amper 16-jarige Nederlander viel in de bekerwedstrijd tegen Wolverhampton al na 6 minuten in voor de geblesseerde Dejan Lovren. Hoever deed het niet slecht en werd meteen een hit op sociale media. Een week later was de verdediger echter opnieuw actief voor de beloften van de Reds. Met weinig succes, want Hoever kreeg tegen Brighton (1-1) al na 21 minuten een rode kaart na een fout net buiten de zestien. Het was een fout, maar Hoever was niet de laatste man en dus plant Liverpool in beroep te gaan tegen de beslissing.

"Het was een vreemde, vreemde beslissing", aldus trainer Neil Critchley. "Het was een fout die een kaart verdiende. De ref had een gele kaart in de hand, tot de lijnrechter er zich om een of andere reden mee ging moeien. Hij gaf toen een rode kaart, terwijl George Johnston (Hoevers ploegmaat, red.) hem duidelijk weg van doel probeerde te bewegen. Ik heb nog nooit zo'n beslissing gezien, als ik eerlijk moet zijn. Hopelijk geven de scheidsrechter en lijnrechter toe dat ze fout waren. En hopelijk kunnen ze uitleggen waarom dit een rode kaart was. Ik begrijp niet hoe ze tot die beslissing kwamen."