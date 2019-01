Spaanse stad in rep en roer door “te vriendelijke” duivel

De bronzen sculptuur is gemaakt als eerbetoon aan een lokale legende, die zegt dat hij door de duivel werd verleid tot het bouwen van het beroemde aquaduct in de stad.

Een deel van de inwoners ziet de satan, die lachend een selfie maakt met een telefoon, als te joviaal. Een rechter heeft nu besloten dat het kunstwerk “in de wacht wordt gezet”. Het zou onder meer te beledigend zijn voor christenen.

Meer dan 5.400 mensen, ongeveer tien procent van het totale aantal inwoners van Segovia, hebben een petitie getekend waarin staat dat het beeld “het kwaad verheerlijkt”.

Kunstenaar José Antonio Abella is verrast door de kritiek op zijn creatie. Abella zegt alleen maar een eerbetoon te willen geven aan de stad waar hij vandaan komt, op 90 kilometer van Madrid.

Spanish city protests against 'too friendly' devil sculpture BBC News Residents of the Spanish city of Segovia say the sculpture is "exalting evil" by being so jolly. https://t.co/RpoilceazZ pic.twitter.com/zYowlINqPf