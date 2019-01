Cruciale stemming over brexit: deal van Premier May met verpletterende meerderheid verworpen

De leden van het Britse Lagerhuis gaan zich dinsdagavond eindelijk kunnen uitspreken over het brexit-akkoord dat premier Theresa May met de EU overeengekomen is. Aanvankelijk stonden er vier amendementen ter discussie, maar dat werd teruggebracht tot één amendement. Dat werd met 600 tegen 24 stemmen verworpen. De brexit-deal van de premier werd met een verpletterende meerderheid verworpen.

Dadelijk meer.

Parlementsvoorzitter John Bercow bepaalde eerder al dat er eerst vier amendementen op het huidige akkoord in behandeling worden genomen. Intussen werd dat teruggebracht tot slechts één amendement. Met name het vierde: dat is een amendement betreffende de backstop. De zogenaamde backstop moet vermijden dat er opnieuw een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Het amendement zou het VK het recht geven om die op te heffen zonder toestemming van Europa. Het amendement werd met een verpletterende meerderheid verworpen.

De volgende stemming gaat over de Brexit-deal die premier May onderhandeld heeft met de EU. Verwacht wordt dat haar deal met een verpletterende meerderheid zal weggestemd worden.

“No-deal is onzekerheid”

Voor de stemming stelde May dat “de tijd gekomen is om een beslissing te nemen”. “Een stem tegen deze deal is een stem voor niets minder dan onzekerheid, verdeeldheid en het risico op een no-deal”, klonk het.

Indien dat amendement het haalt, betekent dat een pijnlijke nederlaag voor premier May. In dat geval kan ze er zelfs voor kiezen om de uiteindelijke stemming over het Brexitakkoord niet meer te laten plaatsvinden.

Er is één zekerheid: aks May stevent op een verpletterende nederlaag. De hamvraag is hoe vernietigend die zal zijn, dat zal een grote invloed hebben op haar toekomst als premier.

En wat dan?

Als de deal van May weggestemd wordt, is het onduidelijkheid troef. Hoe het dan verder moet met de brexit, weet niemand. Er wordt wel al volop gespeculeerd over een uitstel van het Britse vertrek uit de EU.