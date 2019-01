Jan (54) lag anderhalve maand in coma na zware explosie: “Ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn”

Brugge / Kortemark / Ieper -

Een explosie in Ieper. In de meeste Vlaamse woonkamers ging het nieuws dinsdagmiddag relatief onopgemerkt voorbij. Maar dat was niet zo bij Irene Nollet (62) en haar man Jan Van Coppenberghe (54) uit Brugge. Daar dachten ze onmiddellijk terug aan wat Jan in 2015 overkwam. Hij belandde na een explosie namelijk in kritieke toestand in het ziekenhuis. “We hebben elkaar echt opnieuw moeten leren kennen”, zegt zijn vrouw Irene.