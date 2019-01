Auto knalt met hoge snelheid tegen vangrail, inzittenden slaan op de vlucht

Een donkere auto is zondag met hoge snelheid tegen een vangrail gereden in het Nederlandse Heemskerk. Alhoewel de auto beschadigd was, reed de bestuurder gewoon verder. Een beetje verder stapten de drie inzittenden toch uit de auto, en vluchtten weg. De politie is een onderzoek gestart.

