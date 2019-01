Bruginspecteur waarschuwt intern: afgebrokkeld stuk beton was geen ‘ongeluk’

Gent / Gentbrugge -

Dat een stuk beton vrijdag de achterruit van een auto onder het E17-viaduct in Gentbrugge verbrijzelde, was geen ongeluk. De betonnen panelen aan het viaduct brokkelen al jaren af. Dat zegt een van de bruginspecteurs. Intern wordt gewaarschuwd dat er nog stukken dreigen af te breken. Volgens Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) is de situatie niet meer onder controle. “Gaat men echt wachten tot iemand een brokstuk op zijn hoofd krijgt?”