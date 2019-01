Ryan Babel keert terug naar de Premier League en tekent bij Fulham

Aanvaller Ryan Babel zet zijn avontuurlijke loopbaan voort in de Premier League. De 32-jarige Nederlander heeft bij degradatiekandidaat Fulham een contract tot het einde van het seizoen ondertekend. De international komt over van de Turkse club Besiktas, waar hij sinds januari 2017 speelde.

In de Premier League verdedigde Babel van 2007 tot 2011 al de kleuren van Liverpool. Daarnaast was hij bij zijn jeugdclub (2004-2007 en 2012-2013), Hoffenheim (2011-2012), Kasimpasa (2013-2015), Al Ain (2015-2016) en Deportivo La Coruna (2016-2017) onderdak. Bij Fulham wordt hij een ploegmaat van de Belgen Denis Odoi en Ibrahima Cisse. Ook Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) en Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk) zijn bij de Londense club aan de slag.

In de Premier League is Fulham na 22 speeldagen negentiende en voorlaatste, op vijf punten van een veilige stek. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Fulham in de Premier League kan blijven”, stelt Babel. “Dat is één van de redenen dat ik hier nu ben. Ik wil de ploeg helpen om zich te handhaven. Mijn eerste indrukken van de club zijn goed, ik heb er heel veel zin in en kan bijna niet wachten.”

Babel keerde onder leiding van de toenmalige bondscoach Dick Advocaat in oktober 2017 na een afwezigheid van zes jaar terug in het Nederlandse elftal. Ook de huidige bondscoach Ronald Koeman riep hem nadien op.