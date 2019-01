Gonzalo Higuain tackelt Gennaro Gattuso, Milan-legende laat dan zien hoe het écht moet

Milan speelt deze week de Italiaanse supercup tegen Juventus. Niet in Turijn of een andere Italiaanse stad, maar in Saoedi-Arabië. Wie er in de spits zal starten bij de Rossoneri, is verre van zeker. Gonzalo Higuain zou namelijk weg willen én mogen bij Milan, met Chelsea dat de huurling van Juventus graag in huis wil halen. De Argentijn probeert zich desondanks nog te amuseren op training. Zo tackelde hij coach Gennaro Gattuso, die er wel mee kon lachen. De Milan-legende vond de tackle van Higuain bovendien maar slapjes en liet daarna zelf zien hoe het écht moet.

Higuain tackling Gattuso.

Gattuso tackling his defender.

You don’t mess with Rino, even today pic.twitter.com/2ipz8XBeHI — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 14 januari 2019