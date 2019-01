Nederlander snijdt bestuurder de pas af: “Hij had nog het lef om middenvinger uit te steken”

Gent -

Een bestuurder op de autosnelweg in Gent richting Antwerpen, is erg misnoegd over de manier waarop een Nederlandse auto hem de pas af sneed. Op de beelden is te zien hoe de donkere auto op het nippertje beslist om de afrit richting Antwerpen te nemen, en daardoor de andere auto hindert. “En alsof dat nog niet gevaarlijk genoeg was, had hij ook nog eens het lef om zijn middenvinger te tonen”, klonk het. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd? Stuur de beelden dan naar verkeer@nieuwsblad.be.