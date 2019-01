Vakbonden na infovergaderingen: “Personeel Ikea heeft heel veel vragen over herstructurering”

De directie van Ikea heeft dinsdag op diverse plaatsen in het land infovergaderingen georganiseerd over de stand van zaken betreffende de geplande herstructurering. Hierbij zullen 100 tot 120 jobs geschrapt worden, maar ook een honderdtal nieuwe functie gecreëerd. In vakbondskringen is te horen dat de toelichtingen veel vragen hebben opgeroepen bij de personeelsleden. Deze zullen tijdens het volgend overleg aan de directie worden voorgelegd.

In het kader van de in november aangekondigde herstructurering bij de keten sneuvelen in ons land 100 tot 120 jobs in het hoofdkantoor en in de hr-diensten van de winkels. Dit collectief ontslag maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering waarbij 7.500 van de 160.000 jobs geschrapt zullen worden. Ikea beloofde wereldwijd tegelijk echter tevens 11.500 nieuwe jobs te zullen creëren in nieuwe en bestaande winkels en logistieke centra, in de ontwikkeling van winkels in stadscentra en de uitbouw van e-commerce.

Tijdens de bijzondere ondernemingsraad van maandag kregen de vakbonden meer precieze informatie over waar de jobs geschrapt zullen worden. Enigszins verrassend kondigde de directie ook de creatie aan van een honderdtal nieuwe functies. De directie lichtte dit alles dinsdag toe op een aantal personeelsvergaderingen.

De vakbonden wilden ook dinsdag geen verdere details kwijt over het herstructureringsplan. Ze wezen op onderlinge afspraken hierover en het feit dat alles op dit ogenblik gevoelig ligt. De volgende bijzondere ondernemingsraad is gepland op maandag 28 januari.