Duitser die zijn moeder vermoordde, is volgens psychiater toerekeningsvatbaar

Brugge / Blankenberge - Op het assisenproces tegen Oliver Bolte werd gisteren nog maar eens duidelijk dat de beschuldigde weinig schuldgevoel heeft over zijn daden. De man doodde zijn moeder met een machtette, stak nadien het huis in brand en bracht ook zijn vriend Norbert Bocher om het leven.

“Hou nu toch eens op met je te verstoppen. Wees een man en vertel wat je weet. De familie heeft daar recht op.” Uit de getuigenis van de speurders die gisteren op het assisenproces tegen Oliver Bolte (43) hun verhaal kwamen doen, bleek duidelijk dat zij het in de loop van het onderzoek niet altijd makkelijk hadden om hun kalmte te bewaren toen ze de man verhoorden.

“Hij had het vooral over zichzelf en zijn grote droom: een duikclub. En dat terwijl er twee mensen overleden waren die niet meer moeten dromen”, zo vertelden de hoofdinspecteurs van de gerechtelijke politie. Ook gisteren kon Bolte arrogant uit de hoek komen toen hij vragen beantwoordde. Alleen wanneer zijn moeder Renate ter sprake kwam, toonde de man af en toe enige emotie.

Bolte doodde zijn moeder op 6 maart 2017 toen de vrouw, volgens de verklaringen van de man, uit het leven wilde stappen. “Ze dacht dat ze longkanker had en wilde niet eindigen zoals oma die eruit had gezien als iemand uit een concentratiekamp”, aldus de beschuldigde. Bolte zorgde voor pillen rohypnol die zij met een smoothie innam, maar omdat dat niet het gewenste effect had, ging de man over tot extremere middelen.

Haat tegen verhuurders

“Een geweldig harde slag met een machete in de nek kostte de vrouw vrijwel onmiddellijk het leven. Nadien kreeg ze nog een messteek”, zo getuigde wetsgeneesheer Hubert Floré. Nochtans was de dokter tijdens het onderzoek eerst van mening dat de vrouw nog leefde toen Bolte twee dagen later hun appartement in brand stak.

Bolte verklaarde dat hij dat deed om tijd te winnen en uit haat tegen de verhuurders. “De wc was vaak verstopt en de ramen waren slecht”, verklaarde de man. “En mijn moeder was toch dood. Zij was slechts een stuk vlees.”

De voorzitter en procureur-generaal Nathalie Barzeele plaatsten vraagtekens bij sommige verklaringen van Bolte. De beschuldigde beweert immers dat het plan om nadien ook zijn vriend Norbert Bocher te doden, ontstond na een toevallige ontmoeting op de tram, terwijl hij via mail al een afspraak had gemaakt voor diezelfde avond.

Kleine stukjes

Oliver Bolte koos ervoor om niet op de vragen van de voorzitter te antwoorden, maar kwam op het einde van het verhoor toch weer geërgerd uit de hoek. “Er wordt hier gesuggereerd dat ik het allemaal vooraf heb gepland. Altijd worden de kleine stukjes in mijn nadeel eruitgehaald.”

De dag nadat hij zijn moeder vermoord had, was het dus de beurt aan zijn vriend Norbert Bocher. Bolte schoot de man koelbloedig in het hoofd nadat hij hem met een list naar een fietspad langs de Kustlaan in Zeebrugge had gelokt.

De gerechtspsychiaters lieten er geen twijfel over bestaan: Bolte is wel degelijk toerekeningsvatbaar., “Hij heeft een parasitaire levensstijl en is in staat om zijn daden te controleren. Hij heeft geen enkel schuldgevoel over wat hij gedaan heeft”, zo getuigde gerechtspsychiater Hans Hellebuyck.