Nooit gedacht dat Lokeren-speler Killian Overmeire in een lijstje boven Lionel Messi zou staan? Wel...

Sociale media kunnen al eens een hype op gang brengen. Tegenwoordig is dat de #10YearsChallenge. Het concept is simpel: post een foto van jezelf van 2009 en daarnaast eentje van 2019. Maar de échte #10YearsChallenge verdient misschien net iets meer hype.

Want is het niet bijzonder straf dat er tegenwoordig nog steeds voetballers zijn die tien jaar of langer bij één club blijven? Francesco Totti was dus niet de laatste held die zolang bij ‘zijn’ club bleef, namelijk AS Roma. Integendeel, er zijn momenteel 59 spelers actief die de kaap van de tien jaar bij één club gerond hebben. Daarbij zijn drie Belgen.

De bekendste is natuurlijk Vincent Kompany. De Rode Duivel is al tien jaar en bijna vijf maanden verbonden aan Manchester City. Dat is twee maanden minder lang dan onder andere Bayern-legende Thomas Müller, Barcelona-verdediger Gerard Piqué, Atlético-speler Koke en Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey. Onder andere Marek Hamsik (Napoli) en Sergio Busquets (Barcelona) doen met elf jaar en zes maanden straffer.

Maar er zijn spelers die nog trouwer zijn aan hun club. Denk maar aan Giorgio Chiellini, die al 13,5 jaar voor Juventus speelt. Dat is één jaar langer dan Sammy Bossut voor Zulte Waregem. Lionel Messi doet met vijftien jaar bij Barcelona nog beter, maar moet wel Killian Overmeire voor zich dulden op de vijfde plaats. De 33-jarige middenvelder speelt namelijk al 15,5 jaar voor Lokeren. Voor hem staan Igor Akinfeev (CSKA), Volkan Demirel (Fenerbahçe), Daniel De Rossi (Roma) en de onbetwiste nummer één Sergio Pellissier. De Italiaanse spits (39) speelt al 18,5 jaar voor Chievo Verona.