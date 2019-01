Reacties na zware nederlaag premier May: “Wie durft zeggen wat de enige positieve oplossing is?”

Het regent reacties na de verpletterende nederlaag die premier May leed in het Britse lagerhuis. Haar brexit-deal werd met een historische meerderheid weggestemd. EU-president Donald Tusk reageerde binnen drie minuten nadat de Brexitdeal afgeschoten werd.

Donald Tusk

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk wil dat Groot-Brittannië de Brexit annuleert. “Als de deal onmogelijk is. En niemand wil de deal. Wie zal dan eindelijk de moed hebben om te zeggen wat de enige positieve oplossing is?”, vraagt hij zich op Twitter af.

Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, schrijft op Twitter: “De tijd is bijna op, Brexit.” Juncker “betreurt” de verwerping van de deal door het parlement. “Ik dring erop aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen”, is te horen op Twitter.

Kurz

De Oostenrijkse Sebastian Kurz laat weten dat de deal opnieuw onderhandeld zal worden. “Ik vind het jammer dat dit het resultaat is van de stemming”, zegt hij op Twitter. “In elk geval zal de deal niet opnieuw onderhandeld worden.”

Bourgeois

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) meent dat een verlenging van de onderhandelingen en het uitstel van het Britse vertrek uit de Europese Unie de enige uitweg op korte termijn vormen om chaos te vermijden.

Volgens Bourgeois zorgt de verwerping van de brexit-deal in het Britse parlement voor een bijkomende periode van onzekerheid voor Vlaamse burgers en bedrijven. De kans op een chaotisch vertrek zonder akkoord en bijbehorende overgangsperiode stijgt hierdoor sterk, meent hij.

Volgens Bourgeois is de enige uitweg op korte termijn om chaos te vermijden de verlenging van de termijn van artikel 50, op zijn minst tot aan de Europese parlementsverkiezingen. Artikel 50 legt het vertrek op 29 maart. De verkiezingen vinden plaats op 26 mei.

”Ik herhaal en hoop dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd kan terugkomen op de onzalige Brexit, ook het Hof van Justitie bevestigde recent deze mogelijkheid”, aldus de minister-president.

Michel

Premier Charles Michel (MR) reageert zeer kort via Belga. “De bal ligt, meer dan ooit in het kamp van de Britten', aldus onze premier.

VBO

Ook het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat het Britse House of Commons het Brexitakkoord heeft weggestemd en vreest voor de gevolgen van een “no-deal scenario”. “Dit mag niet automatisch tot een no-deal leiden”, is te horen.

Om een einde te stellen aan de Brexitchaos en de schade te beperken, blijven volgens het VBO maar twee valabele opties over: May kan extra tijd kopen door een verlening aan te vragen en de tweede optie is het ganse Brexitsaga terug te draaien door eenzijdig de procedure in te trekken.