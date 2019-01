Mechelse N-VA’er verdacht van mensensmokkel en omkoping ‘bij hoogdringendheid’ geschorst

Mechelen - N-VA heeft Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam ‘bij hoogdringendheid’ geschort in al zijn functies. Eerder vandaag werd de Mechelse N-VA’er opgepakt op verdenking van fraude met humanitaire visa.

De partij zegt de afloop van het onderzoek af te wachten en benadrukt achter de reddingsoperatie van de Syrische christenen te staan.

“Gezien de aard van de zware aantijgingen tegen Melikan Kucam heeft het dagelijks bestuur van de N-VA - mede op vraag van de afdeling Mechelen - besloten om hem bij hoogdringendheid te schorsen in zijn functies. Het misbruik maken van mensen in nood is verwerpelijk en walgelijk, daar zijn geen andere woorden voor. Intussen wachten we de afloop van het onderzoek af. Als partij blijven wij achter de broodnodige en legitieme reddingsoperatie van de Syrische christenen staan, die in het leven bedreigd werden door de terroristen van IS”, luidt het in een mededeling.

