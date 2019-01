Britse Pond herstelt na verwerping van brexit-deal

Het Britse pond heeft dinsdag terrein herwonnen ten opzichte van de euro en dollar na de verwachte verwerping in het Lagerhuis van de Brexit-deal die de Conservatieve premier Theresa May met de Europese Unie had bereikt.

Tegen 21.15 uur Belgische tijd verhandelde het pond zich aan 88,92 pence voor een euro, tegen 89,57 pence net voor de uitslag van de stemming bekend was en 89,15 pence bij de slotkoers maandag.

Ten opzichte van de Amerikaanse munt was het pond sterling 1,2830 dollar waard, tegen 1,2704 dollar voor het resultaat van de stemming en de slotkoers van 1,2864 dollar op maandag.

Here's what happened to the pound immediately after the biggest defeat of a government in modern history. Little dip - perhaps half a cent - against dollar, before bouncing straight back. It's now stronger than before the result was announced #Brexit pic.twitter.com/vLlzaEvEyN