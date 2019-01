De leden van het Britse Lagerhuis hebben dinsdagavond een stemming gehouden over het brexit-akkoord dat premier Theresa May met de EU overeengekomen is. Met 202 ja-stemmen en 432 nee-stemmen mogen we spreken van een historische nederlaag voor May. De menigte die was samengekomen aan het Brits parlement was daar duidelijk erg blij mee.