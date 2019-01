Verdachte in drugsgerelateerde garagemoord blijft in de cel

Temse / Stekene - De raadkamer in Dendermonde heeft dinsdag de aanhouding verlengd van Michel Z. (48) uit Stekene. De garagehouder uit de Kleistraat zit in de cel op verdenking van de moord op Raouf B.A. uit Temse, een zware jongen uit het drugsmilieu.

Het lichaam van Raouf B.A. (41) werd op 6 december van vorig jaar gevonden naast zijn brandende Ranger SUV, in een verlaten landweg in het Nederlandse Kloosterzande. De politie stelde vast dat de man verminkt en van kortbij doodgeschoten was.

Na uitgebreid onderzoek kwamen de speurders een week later in de garage van Michel Z. in de Kleistraat in Stekene terecht. Daar werd het bloed aangetroffen van Raouf B.A. Vermoedelijk werd hij in de loods vermoord en vervolgens over de grens met Nederland gedumpt.

Motief niet duidelijk

Michel Z. werd opgepakt op verdenking van moord en vervolgens aangehouden. Dinsdagochtend verscheen hij voor de raadkamer in Dendermonde. “Die heeft zijn aanhouding verlengd”, zo bevestigt perswoordvoerder Frank Van De Sijpe van het parket Oost-Vlaanderen.

Raouf B.A. stond bij de politie en het gerecht al jarenlang bekend voor een hele reeks feiten. Hij opereerde in het drugsmilieu van Antwerpen en het Waasland waar ook Michel Z. geen onbekende was.

Wat het motief geweest zou zijn voor de moord op Raouf B.A. is voorlopig nog niet duidelijk. Mogelijk ging het om een vergeldingsactie na een (mislukte) drugsdeal. Anderzijds wordt er ook rekening gehouden met een privéconflict tussen Michel Z. en Raouf B.A.

Na zijn arrestatie ontkende Michel Z., bijgestaan door de Antwerpse advocaat Mounir Souidi, iets met de moord te maken te hebben. Of hij vandaag nog steeds bij die verklaring blijft, is nog onduidelijk.