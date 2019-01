Bedrijvenkoepels vragen alles te doen om vertrek zonder akkoord alsnog te vermijden

Brussel - Het VBO en Voka willen dat alles in het werk wordt gesteld om een chaotisch Brits vertrek uit de Europese Unie alsnog te vermijden. Dat stellen de bedrijvenkoepels dinsdagavond in een eerste reactie op de verwerping van het terugtrekkingsakkoord in het Britse parlement.

“Er moet koste wat het kost vermeden worden dat deze brexitcrisis uitmondt in een ‘no deal’-scenario waarbij de Britten de EU verlaten zonder scheidingsakkoord, zonder overgangsfase en zonder zicht op een duurzame toekomstige relatie met de EU”, reageert ceo Pieter Timmermans van het VBO. Hij verwijst naar een studie van de KU Leuven, waarin geraamd werd dat de Belgische economie 2,3 procent van het bnp en meer dan 40.000 banen dreigt te verliezen.

Volgens het VBO blijven er maar twee “valabele” opties over om dit scenario te vermijden. Ofwel vragen de Britten een verlenging van de onderhandelingen aan, waardoor de Britten meer tijd kopen en niet zoals voorzien op 29 maart uit de Europese Unie stappen. Ofwel kunnen ze de exitprocedure zelf intrekken en bij de Europese Unie blijven.

Ook gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van Voka vindt dat de Britse en Europese leiders naar oplossingen moeten blijven zoeken om een Brits vertrek zonder akkoord te verijdelen. Voor de Vlaamse bedrijven staan 2,5 procent groei, of meer dan 7 miljard euro, en 28.000 jobs op het spel. “Er resten nog 70 dagen om tot een vergelijk of een andere oplossing te komen.”

Voka roept bedrijven en overheden intussen wel op om alles in het werk te stellen om zich voor te bereiden op het slechtst denkbare scenario. “Iedereen moet zich nu echt voorbereiden op een ‘no deal’ met douanecontroles en invoerheffingen”, aldus Maertens. Hij roept het parlement ook op om snel een wet goed te keuren die op een aantal domeinen juridische zekerheden garanderen. Het gaat dan onder meer over de erkenning van het Britse rijbewijs, het behoud van sociale rechten door Belgen die in het VK wonen en juridische zekerheid voor de Eurostar.