CDH-voorzitter Lutgen neemt ontslag

“Ik stop als voorzitter. Ik geef de fakkel door op een goed moment.” Dat zegt CDH-voorzitter Benoît Lutgen in Le Soir. Hij zegt niet gepusht te zijn. “Niemand heeft me dit gevraagd, dit is wat ik wil. Ik ben bijna aan het einde van mijn mandaat, het gaat goed met de partij. Dit is het moment.”

Normaal loopt het mandaat van Lutgen pas af na de verkiezingen, in oktober. Toch wil Lutgen nu de transitie aan de top doorvoeren, om “degene die overneemt de kans te geven niet bloed in de partij te brengen.” Lutgen brengt vandaag zijn partijbureau bijeen om de nodige procedures in gang te zetten. Hij zegt zijn beslissing met verschillende partijgenoten overlegd te hebben.

Lutgen blijft actief lid van het CDH en zegt zich te zullen schikken naar de wensen van de nieuwe voorzitter, of die hem nu op de bank wil houden dan wel minister maken.