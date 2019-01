Anderlecht roept Vranjes alweer op het matje, maar: “Hij wil en zal spelen voor Anderlecht”

Ognjen Vranjes (29) is terug bij Anderlecht na zijn “ziekte”, maar na het dwepen met hooliganisme en zijn fascistische tattoo, lekten nu ook naaktfoto’s uit waarmee hij een Servische zangeres stalkte. RSCA eist een verklaring.

Ognjen Vranjes heeft een nieuwe bijnaam: Kleine Worm. Want zo noemde zangeres Jelena Karleusa hem toen ze zijn naaktfoto en gsm-nummer online gooide. Anderlecht is not amused met het zoveelste incident rond de verdediger met de fascistische tattoo.

“De foto’s behoren tot de privésfeer. Daar reageren we niet op”, aldus club-woordvoerster Marie Verbeke. “Maar we gaan wel een gesprek met hem voeren over zijn gedrag.” Nadat de Bosniër de winterstage miste wegens “ziekte”, is hij sinds gisteren weer op de club. Hij trainde wel nog binnen.

Paars-wit had contact met een arts in Bosnië en Vranjes’ bloedwaarden waren niet goed, het hecht dus wel geloof aan het verhaal dat hij ziek was. Toch is zijn toekomst bij Anderlecht zeer twijfelachtig. Hij kreeg onlangs nog een boete voor het aanmoedigen van hooligans en nu komt hij weer in opspraak.

RSCA bood hem al aan in Oekraïne en Turkije, maar wil zijn prijs van dik 3 miljoen grotendeels recupereren. Volgens zijn entourage blijft Vranjes echter in Brussel. “Hij wil en zal spelen voor Anderlecht.”