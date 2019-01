Zeker drie Red Lions mogen vrezen voor hun plaats: “Wie gokt op eigen wedstrijden, gaat eruit”

De Kansspelcommissie onderzoekt een twintigtal ­matchen van onze nationale hockeyploeg, en dat sinds 2015. Het vermoeden: “minstens drie” Red Lions, ­onlangs nog als helden onthaald op de Brusselse Grote Markt na hun wereldtitel, gokten de voorbije jaren op eigen wedstrijden. “Natuurlijk zijn we verrast. We weten dat we niet mogen gokken op eigen wedstrijden, dat is ons wel 150.000 keer gezegd.”

Onze hockeyjongens kregen in Brussel nog een eresaluut na hun wereldtitel. Maar enkele weken later startte de Kansspelcommissie een onderzoek naar illegale gokpraktijken. Woordvoerster Marjolein De Paepe: “Wij zijn al een tijdje bezig met het systematisch screenen van sporttakken. We deden dat met voetbal, ook hockey ontsnapt er niet aan.”

Gokken op eigen sportwedstrijden is illegaal. Er staan geldboetes en zelfs celstraffen tot drie jaar op. Maar of het hier zover komt, is lang niet zeker. De Paepe: “Het is nog veel te vroeg om over de inhoud van het dossier te praten.”

Volgens onze informatie zijn minstens drie Red Lions in het vizier, werden er geen monsterbedragen ingezet, maar werd wel op regelmatige basis gewed. Het onderzoek voor de Kansspelcommissie loopt, voorlopig start het federaal parket geen onderzoek.

“Geen idee welke drie”

Opmerkelijk: het gaat niet alleen over wedstrijden sinds 2015 tot en met het afgelopen WK, maar ook over een Europese wedstrijd van een Belgische ploeg en Belgische competitiewedstrijden. Serge Pilet, secretaris-generaal van de hockeybond, ­bevestigt dat hij wedstrijd­fiches van een twintigtal wedstrijden aan de Kansspelcommissie heeft doorgespeeld. “We willen wel graag op de hoogte worden gehouden van het onderzoek. Zo hebben we geen flauw idee hoe ze bij drie namen uitkomen.”

Pilet sprak gisteren voor de training de Red Lions toe. “Er is geen paniek, ze gaan hier volwassen mee om.”

Nationaal doelman Vincent ­Vanasch: “Natuurlijk zijn we verrast. We weten dat we niet mogen gokken op eigen wedstrijden, dat hebben ze ons wel 150.000 keer gezegd. Het zou echt erg zijn als die regels niet worden nageleefd.” Bondscoach Shane McLeod ging op elke Red ­Lion van het afgelopen WK af met dezelfde vraag: of ze illegaal hebben gegokt. “Ze hebben mij stuk voor stuk gezegd dat dat niet zo is. Ik wil niet vooruitlopen op de zaken, maar wie gokt op eigen wedstrijden, gaat eruit.”