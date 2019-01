COMMENTAAR. Feest bij Club Brugge, paarse tristesse

Een feestweek voor Club Brugge. Daar lijkt het wel heel sterk op. Gisteravond nieuwjaarsreceptie, waar met veel jolijt werd teruggeblikt op het kam­pioenenjaar 2018 en stevige ambities werden uitgesproken voor 2019. Vanavond is het met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid weer prijs. Hans Vanaken wordt in het Pop-Up Theater in Puurs door Niels Destadsbader en co. uitgeroepen tot Gouden Schoen van 2018. De volwassen geworden middenvelder van Club Brugge was over het voorbije kalenderjaar de beste en de regelmatigste. Vanaken, in mei ook al door zijn collega-voetballers uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar, heeft alleen concurrentie te verwachten van Alejandro Pozuelo en Mehdi Carcela, maar die presteerden minder constant en dat is in het stemsysteem van de Gouden Schoen nefast.