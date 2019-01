Recordaantal vacatures, maar werkgevers blijven (tevergeefs) zoeken naar de perfecte werknemer

Nog nooit zochten zoveel bedrijven naar nieuw personeel als vandaag. Duizenden vacatures raken niet ingevuld en daar lijkt de komende jaren geen verandering in te komen. De vijver met ‘perfecte’ kandidaten is leeggevist. En toch blijven werkgevers volgens de VDAB hengelen naar die ene witte raaf.

Bij de VDAB vielen vorig jaar 287.000 vacatures in de bus. Alleen al in december kwamen er 48.020 bij. Een record. Tegelijk telde Vlaanderen eind december ‘maar’ 186.000 werkzoekenden. Nog nooit waren dat er zo weinig. Van alle hoogopgeleiden tussen 25 en 49 jaar heeft zelfs 92 procent werk. De zoektocht naar talent wordt zo elke maand nijpender. Volgens technologiefederatie Agoria dreigen in 2030 zelfs ruim 580.000 vacatures oningevuld te blijven.

Hoog tijd dat ondernemingen het geweer van schouder veranderen, vindt VDAB-topman Fons Leroy. In De Tijd stelt hij dat werkgevers nog steeds naar witte raven zoeken. “Velen denken nog altijd dat ze op de klassieke manier kunnen aanwerven. Ze schrijven een vacature uit en denken dat er wel volk zal afkomen.”

Actief rekruteren

Zo gaat het dus niet meer. Bedrijven moeten volgens Leroy meer moeite doen om werk­nemers te rekruteren. In plaats van te wachten op de ideale ­sollicitatiebrief, kunnen ze het best hun actieterrein uitbreiden. Vlaanderen telt naast 5 procent werklozen immers nog 25 procent inactieven die niet zoeken naar een job. Huismoeders en -vaders die bewust thuis­blijven, mensen met een ziekte-uitkering, maar ook ontmoedigde werklozen die niet langer zoeken. Volgens arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) ligt daar een groot onbenut ­potentieel. “We zouden hen moeten activeren. Onder meer door te zorgen dat werken meer oplevert dan niet werken.”

Baert denkt aan een lasten­verlaging op de lage lonen en het doorvoeren van de ­Arbeidsdeal, waarin maatregelen staan om inactieven aan het werk te krijgen. Maar ook de werkgever kan helpen. “Het lijkt nu alsof zij weinig bereid zijn om kandidaten zelf op te leiden.” Uit vrees dat een concurrent de ­opgeleide werknemer wegkaapt.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen betwist niet dat de vijver waaruit gevist wordt best ruimer mag. “Maar als je investeert in opleiding, moet er iets tegenoverstaan”, zegt directeur-generaal Monica De Jonghe. “Niet alleen werkgevers dragen verantwoordelijkheid. Ook het individu moet willen bijleren.”