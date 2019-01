Huisonderwijzers in het verweer: “Wij zijn niet geradicaliseerd”

Ook Otis (4) en Oscar (9) krijgen thuis les. Ze leren over radioactiviteit,en doen zelfs eigen experimentjes. Foto: if

“Ik ben Kim, mama van Alexandra (8). Mijn dochtertje heeft ASS (autisme) en huis­onderwijs is de beste beslissing die ik ooit gemaakt heb.” Het verhaal van Kim is slechts één van de vele die online gedeeld worden door ­ouders die thuis lesgeven.

De getuigenissen maken deel uit van een campagne van het Vlaams Huisonderwijsverbond (VHOV) die het slechte imago van het huisonderwijs wil corrigeren. Uit een onderzoek van de Staatsveiligheid bleek recent dat één op de acht ouders in het ­huisonderwijs banden zou hebben met extremistische groeperingen. Voorzitster Katrien Roos: “Het lijkt wel alsof wij allemaal geradicaliseerd zijn. Maar we zijn ook maar gewoon ­mensen die in het huis­onderwijs zijn gerold.”

Het VHOV roept huis­onderwijzers op om hun verhaal te delen onder de hashtag #ditzijnwijhuisonderwijzers.