Zo stemde de voetbalredactie van Het Nieuwsblad voor de Gouden Schoen

Van de voetbalredactie van Het Nieuwsblad kreeg Hans Vanaken de meeste stemmen. Hij dankt dat aan zijn regelmaat, want de middenvelder van Club Brugge pakt veel punten in de twee stemrondes, terwijl zijn grootste concurrenten Mehdi Carcela en Alejandro Pozuelo de veelvraten in één stemronde waren. Onze voetbalredacteurs maken naast collega-journalisten, scheidsrechters, ex-winnaars van de Gouden Schoen, bondsmensen en vips deel uit van de stemgerechtigden voor deze trofee. De eerste stemronde gaat over de periode januari-juni, de tweede over juli-december. Ook bij de telling vanavond krijgt de eerste op elk lijstje telkens drie punten, de tweede twee punten en de derde één punt.