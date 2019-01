Anderlecht praat met Oostenrijkse nummer tien, Ivan Santini op weg naar de uitgang?

Anderlecht heeft een nieuwe piste voor de rol van spelverdeler. Het zit rond de tafel met de Oostenrijker Peter Zulj (25) van Sturm Graz. Die was dit seizoen al goed voor vijf goals en vier assists. Ivan Santini kan dan weer naar Saudi-Arabië voor veel geld.

Begin deze week stond Zulj nog dicht bij Empoli, de nummer 17 in de Serie A. Die transfer werd echter on hold gezet en nu blijkt waarom. Anderlecht ziet in de negenvoudige Oostenrijkse international een potentiële nieuwe nummer tien.

Zulj is niet de allersnelste, maar hij doet een ploeg wel draaien. Ook vorig jaar was hij goed voor acht treffers en zeventien assists. Bij Sturm Graz ligt hij nog vast tot 2020, maar hij zou niet ontzettend duur zijn. Dat maakte hem bijvoorbeeld interessanter dan Benavente van Charleroi. Volgens Oostenrijkse bronnen was Zulj al in Brussel om te onderhandelen, maar de speler gaf alleen toe dat hij in het buitenland zit.

Dauda kan naar Graz

Mogelijk kan paars-wit Mohammed Dauda in de deal betrekken. Sturm Graz is één van de pistes voor de 21-jarige Ghanese spits die weg mag bij RSCA. Al is Graz niet de enige gegadigde. Ook Vitesse en een ploeg uit Moskou zijn nog in de running.

Daarnaast kan ook Ivan Santini RSCA verlaten. Er meldde zich minstens één ploeg uit Saudi-Arabië voor de man van 11 goals. De spits kwam pas deze zomer, maar Anderlecht kan er winst op maken.