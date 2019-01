Bewoners klagen dat doorzichtige vuilniszakken niet worden meegenomen: “Afvalophalers zien ze niet staan”

Volgens woordvoerder van Imog Koen Delie zal het probleem snel opgelost zijn. “Wie toch met een of meerdere zakken blijft zitten, kan er gratis mee terecht bij het recyclagepark. Als de fout bij Imog ligt, kan je een extra ophaling vragen.” Foto: loh

Kortrijk - Wie goed sorteert en een volle doorzichtige afvalzak buiten zet, wil ook dat die correct wordt opgehaald. Dat was de voorbije weken niet altijd het geval. “De ophalers zien de zakken niet altijd staan”, klinkt het bij Imog.

Zowel uit Hulste als uit Kortrijk klaagden mensen de voorbije weken dat hun doorzichtige foliezakken niet worden opgehaald. Sinds afgelopen zomer mag je doorzichtige plastics afzonderlijk sorteren in een daarvoor voorziene doorzichtige zak. Die wordt eenmaal om de acht weken opgehaald, op dezelfde dag als de klassieke blauwe PMD-zak. Maar heel wat zakken blijven dus staan.

“Het probleem is dat de ophalers de zakken soms niet zien staan”, zegt Koen Delie, woordvoerder bij afvalintercommunale Imog die instaat voor de afvalophaling. De zakken staan volgens Imog vaak verscholen tussen de andere vuilniszakken die op die dag moeten opgehaald worden, waardoor de ophalers erover kijken.

Foliezakken apart opgehaald

“Het is zeer moeilijk om volle foliezakken te onderscheiden van andere zakken, maar de ophalers leren nog alle dagen bij en het komt wel goed. De zakken plaats je best zo zichtbaar mogelijk en niet achter papier en karton of de andere zakken, bijvoorbeeld door een beetje plaats te laten tussen de verschillende zakken.”

De foliezakken worden bovendien apart opgehaald, dus er kan wat tijd zitten tussen de ophaling van de PMD-zak en de doorzichtige zak. “Inwoners moeten dus niet direct denken dat de doorzichtige zakken niet worden opgehaald als de andere fracties al weg zijn. Er kunnen meerdere uren zitten tussen het ophalen van de verschillende fracties.”

Ook structureel wordt aan oplossingen gewerkt. “Imog kijkt momenteel met de ophalers om de routing en de inzet van voertuigen verder te optimaliseren zodat dit in de nabije toekomst beter en makkelijker zal verlopen”, zegt Koen Delie.

Gratis naar recyclagepark

Wie toch met een of meerdere zakken blijft zitten, kan er gratis mee terecht bij het recyclagepark. Wanneer de fout bij Imog ligt en de buiten geplaatste zak niet werd meegenomen, kan je een extra ophaling vragen. Dat kan door te bellen naar het gratis nummer 0800-99.827.