Boetes voor Kortrijk, Zulte Waregem en Oostende

Brussel - De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag voor supportersincidenten op de 21e speeldag een boete van 1.500 euro opgelegd aan Zulte Waregem en KV Oostende. KV Kortrijk moet zelfs 3.000 euro boete ophoesten.

Kortrijk en Zulte Waregem namen het op 26 december 2018 in het Guldensporenstadion tegen elkaar op. Supporters van beide clubs lieten zich in de West-Vlaamse derby niet onbetuigd.

De aanwezige match delegate constateerde dat fans van de bezoekers voor aanvang Bengaals vuur afstaken, op slag van rust een rookpot in brand staken en net voor het einde van de wedstrijd een stoeltje tegen een ballenjongen gooide. Zulte Waregem werd voor die feiten bestraft met een boete van 1.500 euro.

KV Kortrijk kreeg ook 1.500 euro boete, omdat thuissupporters voor aftrap Bengaals vuur op het veld gooiden. Net voor de rust ontplofte een rookbommetje in de buurt van Essevee-doelman Bossut. In tribune 2 van de Kerels stak men in minuut 76 Bengaals vuur aan, in minuut 89 knalde opnieuw een rookbom in dezelfde tribune. De match delegate stelde het gebruik van al dat pyrotechnisch materiaal vast en bracht de feiten voor de disciplinaire instantie van de KBVB. Omdat er nog een voorwaardelijke boete van 1.500 euro open stond, moet KV Kortrijk in totaal 3.000 euro betalen.

Tijdens de thuiswedstrijd van KV Oostende tegen STVV, ook op 26 december, gooide een Oostendse fan een aansteker richting de hoekschopvlag. Deze raakte niemand en kwam terecht op de zijlijn. De stadionomroeper riep op tot kalmte, waarna de match zonder incidenten kon afgewerkt worden. De feiten kosten de kustploeg 1.500 euro, waarvan 500 euro het gevolg is van een openstaande voorwaardelijke straf.