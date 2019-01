80-jarige succescoach moet Lionel Messi en zijn Argentijnse collega’s reanimeren

Als Leo Messi (31) het nog even trekt, krijgt hij over drie jaar in Qatar een laatste kans om Argentinië naar de wereldtitel te leiden. Omdat het echter al ruim een kwarteeuw geleden is dat Argentinië nog een finale won, haalde de voetbalbond de man terug die het land eerder een wereldtitel schonk: César Luis Menotti, 80 jaar oud.

Corruptie, supportersgeweld – zie de return van de Copa Libertadores-finale tussen Boca Juniors en River Plate die in Spanje beslecht werd – en steeds minder Argentijnen die de weg naar Europese topclubs vinden. Het zijn de symptomen van een voetballand in crisis. Nog even en Argentinië verliest zelfs zijn vaandeldrager, Lionel Messi, 31 jaar en tot nu toe niet bij machte zijn vaderland naar een eerste internationale trofee sinds 1993 te leiden.

De magere kettingroker

Bondsvoorzitter Claudio Tapia heeft daarom een masterplan van 172 pagina’s klaar dat de Albiceleste uit het slop moet trekken. De eerste stap is de aanstelling van César Luis Menotti als directeur van de Argentijnse nationale ploegen. Wie El Flaco (De Magere) niet kent: hij was vorige eeuw even trainer bij Barcelona en Atlético Madrid, maar vestigde zijn naam vooral door Argentinië naar de wereldtitel te leiden met Mario Kempes. Tijdens de finale tegen Nederland joeg hij er om en bij de 70 sigaretten door. In 1978 was dat, toen Argentinië onder de militaire junta viel en Menotti met een revolver op zijn nachtkastje sliep.

Hoewel Erwin Vandenbergh de wereldkampioen vier jaar later een schandelijke nederlaag aansmeerde en het team van Menotti in de tweede ronde werd geëlimineerd, is hij zeker in eigen land een legende. Zelfs Maradona zei het nog: “Mocht ik een nieuwe bondscoach moeten kiezen, ik zou gaan voor El Flaco. Maar dan in een moderne versie.” Want ja, die magere kettingroker van weleer is een tachtigjarige die al meer dan een decennium geen club meer trainde.

Een bejaard icoon in huis halen om een tienjarenplan op te starten, lijkt even nostalgisch als cynisch.

Het is bovendien het monddood maken van een van de grootste criticasters van het beleid in Argentinië. “Het voetbal in ons land is een schande”, zei hij recent nog. Of toen Argentinië in de aanloop naar het laatste WK 1-1 gelijkspeelde tegen Venezuela, vond hij dat “schokkend”. Want, zo zei hij: “Voetbal is als de tango, je kan niet de hele tijd rennen. In het voetbal zijn er rustmomenten en versnellingen. Voetbal heeft ritme, het heeft tempowisselingen. Argentinië speelde in een razend tempo en dat is de grootste vijand van een voetbal.”

Menotti (rechts).

Pep en Leo

Menotti is een kenner die er prat op gaat 35 jaar geleden al “als eerste” met een valse negen te spelen bij Barcelona. Inspiratiebron ook voor Pep Guardiola. En een romanticus zoals Jan Mulder, die zijn eigen voetbal de stempel “links” gaf. “Ik geloof in links voetbal, in het maken van doelpunten in plaats van het voorkomen ervan. Net zoals ik geloof dat het linkse voetbal ooit zal overwinnen, zo geloof ik ook dat wij ons samen kunnen verzetten tegen de machtigen.”

Maar bovenal is hij een vurig verdediger van Lionel Messi. “Messi heeft geen wereldbeker nodig om bij de grootste voetballers aller tijden te horen. Di Stéfano heeft ook geen WK gewonnen”, aldus Menotti. En toch moet hij Argentinië en de Vlo aan het ultieme succes helpen. Nu maar hopen dat ze het nog tot 2022 trekken. Messi én Menotti.