Ondergrondse boring door medewerker Telenet ligt aan oorzaak van gasexplosie

Ieper - Volgens netbeheerder Eandis is de oorzaak van de gasexplosie van afgelopen maandagmiddag te wijten aan een ondergrondse boring ter hoogte van het voetpad aan de Polenlaan.

“De boring werd verricht door iemand die werkte in opdracht van Telenet”, klinkt het bij Eandis. “Tijdens de boring is de gasleiding geraakt van de buren van de ontplofte woning. Het lek vulde de kelders van de buren en van de getroffen woning met gas. Enkel de kelder van die bewuste rijwoning is ontploft. Vermoedelijk door een vonk van de mazoutketel, maar verder onderzoek moet dit uitwijzen.”

Het gas in de kelder van de buren kon vrijgemaakt worden. “Ongeveer tien woningen in de buurt werden afgesloten van het net, zodat er gasvrij kon gewerkt worden. In de loop van dinsdagnamiddag had iedereen opnieuw gas.”

Afbraak voorgevel gestart

Een aannemer begon maandag rond 19 uur met de afbraak van een stuk van de voorgevel van de ontplofte woning. “De meest risicovolle stukken werden verwijderd. De interventie van de politie werd dinsdagochtend beëindigd”, aldus Georges Aeck, hoofdcommissaris van de lokale politiezone Arro Ieper.

Volgens burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) kunnen de buren van de vernielde woning vanaf vandaag, woensdag, opnieuw naar hun woning. “Maar er wordt eerst nog overlegd met de bevoegde instanties en verzekering.”

Buurman Willy Vereecke (68) logeert ondertussen in Ariane Hotel. “Overdag verblijf ik bij familie”, vertelt hij. “Deze miserie kan ik missen als kiespijn. Ik ben net geopereerd aan mijn knie en ben invalide. Na de ontploffing heb ik de hele nacht niet kunnen slapen. De ravage in mijn woning is enorm en ik vraag me af of ik daar op termijn kan wonen. Er zit een gat in het dak en mijn volledige inboedel is vernield.”

“Ik woon er al meer dan dertig jaar en heb er veel verbouwd. Ik ging binnenkort de woning verkopen om in een appartement te wonen. Door deze ontploffing is mijn huis nu plots veel minder waard.”