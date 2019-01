Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe blijft zich verzetten tegen play-offs in de Jupiler Pro League

Ook nu Club Brugge moet achtervolgen op Genk, blijft voorzitter Bart Verhaeghe een tegenstander van de play-offs. Dat zei hij op de nieuwjaarsreceptie van Club. “We zijn geen voorstander van het play-offsysteem”, sprak hij. “In de tien wedstrijden van de play-offs zijn 30 punten te winnen. Door de halvering van punten zijn er in de reguliere competitie uiteindelijk maar 45 punten te winnen. Qua aantal punten zitten we momenteel dus nog maar in de helft van de titelstrijd. Het belooft nog heel boeiend te worden. Wie landskam­pioen wil worden, zal van Club Brugge moeten winnen.”

Verhaeghe gaf daarna een pluim aan Ivan Leko, ook al staat de Kroatische trainer onder verdenking in de zaak-Propere Handen en heeft het bestuur hem nog geen nieuw contractvoorstel gedaan. “In de Champions League hebben we bewezen dat we een te duchten Europese subtopper zijn. Ons elftal heeft zich getoond aan de wereld. Een pluim aan Leko, staf en spelers.”

Toch verwacht Verhaeghe in de competitie een strijdvaardiger Club. “We hebben knap gepresteerd tegen topploegen. De andere kant van het verhaal is dat we punten hebben laten liggen waar het niet mocht. Dat moet beter en is een zeer belangrijk werkpunt.”

Tot slot gaf Verhaeghe aan dat hij niet zinnens is belangrijke spelers te laten vertrekken. “Het is absoluut onze bedoeling onze ploeg bij mekaar te houden. De beste transfers zullen onze geblesseerden zijn die terugkeren: Mitrovic, Peres, Vlietinck, Danjuma en Vossen zouden allemaal fit moeten zijn tegen de play-offs.”