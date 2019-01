CLUBNIEUWS. Goed nieuws uit de Brugse ziekenboeg, D-Day voor gegeerde STVV-speler

Nog even en het Belgische voetbalgeweld barst weer in alle hevigheid los. Hoog tijd dus voor ww dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s spelen gelijk tegen Nederlandse NAC

Gistermiddag speelde AA Gent een oefenwedstrijd achter gesloten deuren tegen het Nederlandse NAC Breda. Ondanks enkele prima Gentse acties kwamen de bezoekers op voorsprong via Mühren (ex-Zulte Waregem). Gent reageerde gevat en creëerde enkele prima, maar zag NAC na rust via Te Vrede zelfs uitlopen tot 0-2. In de slotfase zetten de Buffalo's alles op alles en dankzij doelpunten van Thibault De Smet en Sigurd Rosted – die zondag tegen Anderlecht geschorst moet toekijken – kon het team van Jess Thorup in extremis alsnog een gelijkspel uit de brand slepen. Bij AA Gent kreeg ook youngster Reda Albib (U18) zijn eerste speelminuten bij de grote jongens. (ssg)

CLUB BRUGGE. Drie spelers pikken aan

Na de stage in Qatar trainde Club Brugge gisteren opnieuw op eigen bodem in aanloop naar de wedstrijd tegen Charleroi. Zowel Denswil, Mechele als Poulain deed mee met de groep. Het trio kwam nochtans met de nodige kwaaltjes terug van Qatar. Ook Wesley maakte de groepstraining vol. Peres, Vlietinck en Vossen trainden apart. Ook Rezaei, nog steeds niet fit, was niet op training. Hij trok naar Iran omdat zijn schoonvader er gisteren overleed bij een vliegtuigongeval.

Ten slotte ontdeed Club Brugge zich gisteren van de overbodige Leandro Pereira, die naar het Japanse Matsumoto Yamaga trekt. De Braziliaan kwam 23 keer in actie voor Club en kon geen enkele keer scoren. Hij speelde de voorbije 2,5 jaar op uitleenbasis in Brazilië. (jve)

GENK. Lucumi out, Pozuelo traint mee

Coach Philippe Clement kan in de derby geen beroep doen op Jhon Lucumi. De Colombiaanse verdediger sukkelt met een overbelasting aan de quadriceps en moet het even rustiger aan doen. Trossard, Maehle en Fiolic trainden gisteren gedeeltelijk mee en geraken waarschijnlijk speelklaar. Ook van de partij op training was Alejandro Pozuelo. Omwille van de stramme spieren oefende hij wel niet helemaal met de groep. De Spanjaard hakte de knoop over een eventueel vertrek nog steeds niet door. Gehoopt/verwacht wordt dat Pozuelo vandaag de keuze maakt tussen KRC Genk en Al-Ahli.

Uit Kopenhagen kwam overigens goed nieuws: volgens de laatste berichten zou de blessure van Hany Mukhtar meevallen, de Duitser zou slechts enkele dagen out zijn. Mukhtar staat bovenaan het lijstje van eventuele opvolgers van Pozuelo bij KRC Genk.

Eerder op het seizoen ging KRC Genk onderuit op het kunstgras van het Noorse Sarpsborg. Dat wil Clement geen tweede keer meemaken. Dus zakt de Genkse delegatie morgenmiddag af naar Sint-Truiden om er van 14.30 tot 15.30 uur te trainen op de kunstmat. De competitieleider staat er ook op dat die ultieme training voor de derby met gesloten deuren kan worden gehouden. (mg, rco)

KV KORTRIJK. Kanu volgt Hasi naar Saudi-Arabië

Het zou moeten zijn dat de medische tests nog roet in het eten gooien, maar de Kortrijkse aanvaller Kanu trekt naar Saudi-Arabië. Daar tekende hij een contract voor tien maanden bij de club van Besnik Hasi, Al-Raed, dat de Braziliaan definitief overneemt. De 31-jarige Kanu, ex-Anderlecht en ex-Cercle Brugge, was pas vorige zomer transfervrij overgekomen van Nicosia, maar kon zich zowel onder De Boeck als onder Vanderhaeghe nooit doorzetten. (fbu)

Lepoint staat dicht bij Moeskroen. Voor Kagelmacher is er belangstelling uit eigen land. Penarol wil hem graag in huis halen, maar Kortrijk wil niet meewerken aan een transfer.

Azouni is onzeker voor de match op Standard. Ook Rolland, Chevalier en Mboyo trainen nog niet voluit. (kv)

KV OOSTENDE. Blessure De Sutter valt mee

De schouderblessure van Tom De Sutter lijkt mee te vallen. De aanvaller trainde ondertussen al opnieuw mee met de groep en komt mogelijk al in aanmerking voor een eerste selectie nu zondag voor de verplaatsing naar Moeskroen. Ook Nouri, de nieuwe Noorse rechtsachter die al meetrainde, kan dan in principe al aantreden. (jve)

LOKEREN. De Wolf staakt training uit voorzorg

Doelman Ortwin De Wolf verliet gisteren na een dik uur uit voorzorg de training met last aan de enkel. De match op het veld van Eupen van dit weekend komt echter niet in gevaar. Geoffrey Mujangi Bia trainde gisteren niet mee met de groep. De 29-jarige flankaanvaller werkte individueel op het oefenveld. (whb)

STANDARD. Ex-begeleider Anderlecht komt naar Luik

Standard heeft een opvallende versterking binnengehaald. Jean-François Lenvain, die acht jaar de sociale cel van Anderlecht dirigeerde en er vorige zomer vertrok, wordt performance coach bij de jeugdacademie van de Rouches. Hij doet dat als externe consultant omdat hij ook al een sociaal project van amateurclub RWDM leidt. Toch heeft Lenvain al een link met Standard. Zo is hij close met Paul-José Mpoku omdat hij bij Anderlecht diens broer Albert Sambi Lokonga heel nauw opvolgde.

Bij paars-wit begrijpen ze ondertussen ook dat ze opnieuw moeten inzetten op de sociale begeleiding van spelers. Zo werd Buba Sanneh te veel aan zijn lot overgelaten. Sinds maandag kreeg de sociale cel daar ook versterking. Bruno Clerbout – in oktober werd hij in Hawai wereldkampioen triatlon bij de veertigplussers – komt terug in dienst. Hij werkte al een jaar voor RSCA in 2014 en weet perfect hoe je jonge sporters moet begeleiden. De sociale cel van RSCA bestaat nu uit Bruno Clerbout, ex-profvoetballer Jan Verlinden en de Servische Mila Djelosevic. (jug)

STVV. Noor en Japanner voor Kanaries

STVV heeft twee nieuwe spelers beet. In de aanval strikte het Kinoshita Kosuke, een 1,90 meter grote Japanner die van het Zweedse Halmstads BK komt. De gewezen speler van Freiburg wordt al de zesde Japanner op Stayen.

Ook voor de vertrokken Casper De Norre heeft Sint-Truiden een vervanger: de 23-jarige Noor Jeppe Moe. Hij werd ontdekt bij het Noorse Stabaek. De Braziliaan Thallyson heeft geen toekomst meer in Sint-Truiden. Voor hem wordt nog een oplossing gezocht.

Blijft Roman Bezus bij STVV of niet? Vandaag zitten club en speler rond de tafel en volgt mogelijk meer duidelijkheid.

Antwerp blijft alleszins stevig aan de mouw trekken van de Oekraïner. The Great Old kan Bezus ook inlijven als er genoeg poen op tafel komt én er een deal komt met Geoffry ­Hairemans richting Sint-Truiden. Anderzijds kan STVV nog altijd een optie lichten, zodat Bezus een jaar langer Kanarie blijft.

Alle partijen zullen vandaag alles nog een keer op een rijtje zetten en de wensen aan mekaar duidelijk kenbaar maken. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Club strikt topschutter van Montenegro

Waasland-Beveren greep deze winter naast Cyriel Dessers (blessure) en Taiwo Awoniyi (Moeskroen), maar heeft nu toch zijn beoogde spits beet. De Montenegrijn Stefan Milosevic (foto) tekende gisteren tot juni 2022 op de Freethiel. De 22-jarige spits was dit seizoen topschutter in de Montenegrijnse eerste klasse. De ex-jeugdinternational maakte negen doelpunten in vijftien competitiewedstrijden voor FK Iskra Danilovgrad. (whb)