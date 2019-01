OHL-doelman Kawin Thamsatchanan kijkt voor het eerst terug op helikoptercrash van landgenoot en voorzitter: “Ik speel nu voor Vichai”

Tot twee maanden geleden werden portretten van Vichai Srivaddhanaprabha door een witte kader omzoomd. Een zwarte, dat hoort in Thailand niet voor de levenden, zo ondervonden ze bij OH Leuven. Vandaag is het evenwel een zwarte lijst om de foto van de 60-jarige filantroop die Kawin Thamsatchanan vasthoudt. Voor de Thaise doelman van OH Leuven was de helikoptercrash van zijn landgenoot en voorzitter een schok waarover hij nu voor het eerst praat. Zonder schroom.