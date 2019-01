“Voormalig Mexicaans president Nieto kreeg smeergeld van El Chapo”

Volgens een getuige op het proces tegen de Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman, bijgenaamd ‘El Chapo’, heeft die een massa smeergeld betaald aan de vorige president van Mexico, Enrique Peta Nieto. Het zou mogelijk gaan om 100 miljoen dollar (ruim 87 miljoen euro), bleek dinsdag op het proces in New York.

De Mexicaanse president Nieto werd eind november opgevolgd door Andres Manuel Lopez Obrador. Bij de openingszitting van het proces-El Chapo midden november werd Nieto al eens genoemd door een advocaat, samen met zijn voorganger Felipe Calderon. Ze ontkenden toen dat ze waren omgekocht door El Chapo’s kartel.

De nieuwe getuigenis over het smeergeld komt van Alex Cifuntes, een Colombiaans drugshandelaar die samenwerkte met Guzman vanaf 2007 tot aan zijn arrestatie in 2013. Cifuntes heeft nu zijn medewerking verleend aan de Amerikaanse justitie.

Geld van meerdere kartels

Op het proces dinsdag in New York bevestigde hij dat er smeergeld is betaald aan Nieto. Zijn advocaat Jeffrey Lichtman vroeg of het om 100 miljoen dollar ging, maar dat bedrag kon de getuige niet bevestigen. Het verklaart volgens zijn advocaat alvast waarom Guzman niet ondergedoken leefde.

Het smeergeld zou aan Nieto zijn overhandigd door ene Comadre Maria, in oktober 2012, kort voor Nieto’s aantreden als president, aldus de advocaat van Cifuntes. Daarnaast zou ook het drugskartel Beltran Leyva – rivalen van het Sinaloa-kartel van El Chapo – smeergeld aan de president hebben betaald om hen te beschermen.

El Chapo zou met de handel van cocaïne en heroïne naar de VS naar schatting miljarden hebben verdiend. Hij wordt ook verantwoordelijk gehouden voor zo’n drieduizend moorden. De man riskeert levenslang.