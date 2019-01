Vier op de vijf Belgische bedrijven niet voorbereid op brexit

Van de 25.000 Belgische bedrijven die met het Verenigd Koninkrijk handel drijven, zijn er maar 5.000 klaar voor de douaneformaliteiten die gepaard gaan met een brexit. Dat blijkt uit cijfers die minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) opvroeg bij de douane, bericht De Tijd woensdag.

Bij een brexit zonder akkoord op 29 maart dreigen Belgische bedrijven te worden geconfronteerd met douanetarieven, controles en handelsbelemmeringen. Maar de bedrijven zijn niet klaar. Slechts een op de vijf Belgische bedrijven die met het VK handelen, heeft al een uniek identificatienummer aangevraagd. Nochtans is dat zogenaamde EORI-nummer nodig om te importeren en te exporteren.

Minister De Croo trekt aan de alarmbel. “De overheid moet haar huiswerk maken en ervoor zorgen dat de douane klaar is voor de brexit. Maar ook de bedrijven moeten zich voorbereiden.”

Eind deze week valt bij de 20.000 onvoorbereide bedrijven een brief in de bus met een door de douane toegekend EORI-nummer. “Het enige wat ze moeten doen, is laten weten welke persoon gemachtigd is voor de onderneming.” In een tweede fase neemt de douane contact op met de belangrijkste 5.000 bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk.