Verpletterende nederlaag voor premier Theresa May: hoe moet het nu verder? Dit zijn de mogelijke scenario’s

432 stemmen tegen 202. De nederlaag van de Britse premier Theresa May dinsdagavond was groot. Het akkoord dat ze met de Europese Unie bereikt had over de voorwaarden van de Brexit werd dus verworpen. Maar wat nu? Hoe moet het nu verder?

VERTROUWENSSTEMMING. Meteen na de stemming diende Jeremy Corbyn, de leider van oppositiepartij Labour, een motie van wantrouwen in. Daarover kan woensdagavond al gestemd worden. Schaart een meerderheid van het parlement zich achter die motie, dan kan de regering al vallen en krijgt Labour de kans om een regering te vormen. Lukt dat niet, dan komen er nieuwe verkiezingen aan. Als de motie van wantrouwen geen meerderheid krijgt, kan May verder als premier. Wel heeft ze aangekondigd dat ze na de motie van wantrouwen een vertrouwensstemming wil.

Foto: AP

NIEUW PLAN. Een ander scenario is dat Theresa May (tijdelijk) mag blijven en tegen maandag met een alternatief Brexit-plan moet komen. Aanvankelijk zag het er naar uit dat May daar meerdere weken voor zou kunnen krijgen, of zo had ze toch gehoopt, maar het parlement besliste vorige week dat May daar amper drie zittingsdagen voor krijgt. Tot maandag dus.

Komt er een nieuw plan, betekent dat echter nog niks. De EU moet daar dan ook mee akkoord gaan, maar de EU heeft al meermaals herhaald dat het huidige akkoord waar de voorbije 2 jaar aan werd gewerkt, het best mogelijke akkoord is.

Foto: Photo News

UITSTEL. Normaal zou het Verenigd Koninkrijk volgens het plan dat voorlag de EU op 29 maart moeten verlaten. Een mogelijke optie is om die uittredingsdatum uit te stellen, maar moet dan én het VK én de EU mee akkoord gaan. Als er uitstel komt, kunnen de Europese verkiezingen van eind mei nog een juridisch staartje krijgen. De Britten stemmen daarbij niet mee, zelfs niet als ze door eventueel uitstel nog in de EU zouden zitten. Maar dan heb je wel een Europees Parlement zónder Britse parlementsleden, terwijl het land wel nog lid is van de EU.

Guy Verhofstadt, die de Brexitwerkgroep van het Europese Parlement leidt, vindt het alleszins geen goed idee om de Brexitdatum van 29 maart uit te stellen. “We willen niet dat die datum nu verder wordt opgeschoven. Dan wordt de chaos van het Britse parlement ingevoerd in de Europese politiek”, reageerde hij in De Ochtend.

AFSTEL. Gewoon géén Brexit meer, is dat een optie? In principe wel. Het Europees Hof van Justitie besliste een paar weken geleden dat de Britten op ieder moment kunnen zeggen dat de Brexit niet meer doorgaat. Een nieuw referendum over het al dan niet verlaten van de EU behoort in theorie dus tot de opties. In de praktijk is zoiets echter weinig waarschijnlijk, aangezien de huidige Britse regering dat tot nu toe altijd weigerde. Maar wat als de regering van May toch valt en er een nieuwe komt? Bovendien: als er een referendum zou komen, is daarmee nog niet gezegd dat het resultaat anders zou zijn dan tijdens het referendum van 23 juni 2016.

NO DEAL. Geen nieuw referendum, geen akkoord en tóch uit de EU stappen op 29 maart. In dat geval dreigt er chaos, zowel op het Britse eiland zelf als op het Europese vasteland, om nog maar te zwijgen van de grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland. Want dan zijn er géén afspraken over de nieuwe relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Foto: Photo News