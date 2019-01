14 doden bij aanslag op luxehotel, “alle terroristen uitgeschakeld”

Bij de aanslag op een hotelcomplex in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn 14 mensen om het leven gekomen. Dat blijkt uit een nieuwe balans die gecommuniceerd werd in een tv-toespraak door de Keniaanse president Uhuru Kenyatta. Bij de aanslag werd een door Amerikanen georganiseerde conferentie geviseerd, maakte politiewoordvoerder Mawira Mungania woensdag bekend. Die conferentie zou aanvankelijk in het luxehotel plaatsvinden, maar werd in laatste instantie verplaatst naar een andere locatie. Woensdagochtend werden bij een vuurgevecht tussen de veiligheidsdiensten en de terroristen ook alle jihadisten ‘geëlimineerd’.